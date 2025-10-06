Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
От Лиссабона до Москвы: как за 50 лет выросли города Европы
С 1975 года города Европы претерпели огромные изменения — и по площади, и по форме. Урбанизированные территории расширялись, поглощая пригороды и постепенно сливаясь в непрерывные пояса застройки, формируя крупные агломерации. Новая визуализация показывает, как менялись размеры и структура крупнейших европейских городов, отражая эволюцию населения и характера расселения.
Для составления карты, использовали данные демографии World Population Review и спутниковые снимки программы Copernicus.
Москва уверенно сохраняет лидерство как самый населенный город Европы — по данным на 2025 год здесь проживает более 13 миллионов человек. На втором месте Париж с 11,3 миллиона, а замыкает тройку Лондон, приближающийся к отметке 10 миллионов. Эти города с многовековой историей урбанизации продолжают расти — и в площади, и в плотности застройки.
В Испании два крупнейших города — Мадрид и Барселона — вместе насчитывают свыше 12,5 миллиона жителей. В Италии стабильно растут Рим, Милан и Неаполь, чье развитие десятилетиями подпитывалось промышленностью и внутренней миграцией.
За последние полвека особенно заметно выросли города, ранее не входившие в первую тройку.
- Мадрид увеличил численность населения почти вдвое — с 3,9 до 6,8 миллиона человек.
- Киев вырос с 1,9 до 2,8 миллиона.
- Бирмингем показал рекордный прирост — с 583 тысяч до более 2,7 миллиона жителей.
От Лиссабона до Санкт-Петербурга, практически все крупные города Европы испытали существенный рост и пространственное расширение за последние пять десятилетий — отражая экономические, демографические и культурные сдвиги на континенте.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как далеко сможет зайти ИИ? Интервью с Александром Пановым
Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
Россия vs Турция: чья боевая авиация сильней?
Расширяется ли Вселенная со сверхсветовой скоростью
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
Веганы: как с любовью навредить природе
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии