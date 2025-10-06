Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От Лиссабона до Москвы: как за 50 лет выросли города Европы

С 1975 года города Европы претерпели огромные изменения — и по площади, и по форме. Урбанизированные территории расширялись, поглощая пригороды и постепенно сливаясь в непрерывные пояса застройки, формируя крупные агломерации. Новая визуализация показывает, как менялись размеры и структура крупнейших европейских городов, отражая эволюцию населения и характера расселения.

От Лиссабона до Москвы: как за 50 лет выросли города Европы / © Visualcapitalist

Для составления карты, использовали данные демографии World Population Review и спутниковые снимки программы Copernicus.

Москва уверенно сохраняет лидерство как самый населенный город Европы — по данным на 2025 год здесь проживает более 13 миллионов человек. На втором месте Париж с 11,3 миллиона, а замыкает тройку Лондон, приближающийся к отметке 10 миллионов. Эти города с многовековой историей урбанизации продолжают расти — и в площади, и в плотности застройки.

В Испании два крупнейших города — Мадрид и Барселона — вместе насчитывают свыше 12,5 миллиона жителей. В Италии стабильно растут Рим, Милан и Неаполь, чье развитие десятилетиями подпитывалось промышленностью и внутренней миграцией.

За последние полвека особенно заметно выросли города, ранее не входившие в первую тройку.

Мадрид увеличил численность населения почти вдвое — с 3,9 до 6,8 миллиона человек.

Киев вырос с 1,9 до 2,8 миллиона.

Бирмингем показал рекордный прирост — с 583 тысяч до более 2,7 миллиона жителей.

От Лиссабона до Санкт-Петербурга, практически все крупные города Европы испытали существенный рост и пространственное расширение за последние пять десятилетий — отражая экономические, демографические и культурные сдвиги на континенте.