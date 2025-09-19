  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 сентября, 08:51
Рейтинг: +56
Посты: 129

Инфографика: население стран Европы в 1923 году 

Карта наглядно показывает, какими были границы и население европейских стран в 1923 году — через пять лет после окончания Первой мировой войны.

Сообщество
# Европа
# карты
# население
Инфографика: население стран Европы в 1923 году / © geodatarankings, mapverse
Инфографика: население стран Европы в 1923 году / © geodatarankings, mapverse

В 1918 году закончилась Первая мировая война, которая унесла по разным оценкам жизни 15-20 миллионов европейцев. Когда война еще не успела завершиться, началась пандемия гриппа, известного как «испанка». Нельзя точно сказать, сколько человек умерло от испанки — вероятно, в Европе речь идет о нескольких миллионах человек.

После окончания войны сильно изменились и границы стран. В 1918 году распалась Австро-Венгерская империя. На ее месте образовались новые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия). Другие части бывшей Австро-Венгрии вошли в состав различных государств.

В 1918 году распалась Германская империя. Во время революции свергли монархию, провозгласив Веймарскую республику.

По итогам Англо-ирландской войны Ирландия фактически получила независимость в 1922 году, став самоуправляющимся доминионом. Северная Ирландия осталась в Соединенном Королевстве. 

В результате революций распалась Российская империя. Во время гражданской войны большевики вернули большую часть территорий, а в конце 1922 года был образован СССР. Независимость получили Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Еще одна распавшаяся империя — Османская. В 1922 году упразднили султанат, а в 1923 году провозгласили Турецкую республику. Окончательные границы Турции установил в июле 1923 года Лозаннский договор. 

По итогам всех изменений в 1923 году в Европе было 34 государства и 7 зависимых территорий. Численность населения стран того времени можно определить лишь приблизительно. Некоторые данные не совпадают с цифрами, указанными на карте.

К примеру, создатели карты указывают, что в СССР проживали 160 миллионов человек. Эти данные ближе к показателям численности населения Российской империи в 1913 году. По разным оценкам, без учета Финляндии там проживало от 160 до 178 миллионов человек. Однако войны, революции, пандемия и массовая иммиграция повлияли на численность населения страны. Кроме того, немного уменьшилась и территория. Согласно переписи 1926 года, в СССР проживали 147 миллионов граждан. Эти данные также могут быть неточными. 

Второй по численности населения страной Европы, если учитывать СССР, тогда была Германия. Там проживало около 62 миллионов человек. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии жили примерно 44,5 миллиона человек — такие данные приводит Национальная статистическая служба Великобритании. Еще одна крупная страна того времени — Франция, где в 1923 году жили почти 40 миллионов человек.

Хотя европейские границы с 1923 по 2025 год сильно изменились, эти страны практически сохранили такую же последовательность в рейтинге стран Европы по численности населения. Исключением стала Турция. Если в 1923 году население Турции составляло около 13 миллионов человек, то сейчас там проживает более 85 миллионов человек. Учитывая, что большая часть Турции находится в Азии, в европейские рейтинги она обычно не попадает.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Хочу в космонавты! Как воплотить мечту в жизнь?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Планета Земля как космический корабль
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 20:05
Любовь С.

В Древней Азии коптили покойников. Это старейшие мумии региона

Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.

Археология
# Азия
# Древний Египет
# захоронения
# мумификация
# погребальные практики
# человеский останки
16 сентября, 12:10
ПНИПУ

Ученые разработали новые противогрибковые средства, в 16 раз эффективнее обычных

По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.

ПНИПУ
# ВОЗ
# грибки
# грибковые инфекции
# лекарство
# паразиты
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы

    18 сентября, 17:26

  2. Физики создали точный инструмент для изучения плазмы

    18 сентября, 14:59

  3. Физики научились независимо контролировать яркость и фазу света

    18 сентября, 13:46

  4. Новый метод позволит обнаружить болезни Альцгеймера и Паркинсона на ранней стадии

    18 сентября, 12:32
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

ulogin_vkontakte_3936144
8 минут назад
Александр, у нас нет столько спутников, чтобы обеспечить покрытие. И в ближайшее время не будет. Нет у нас не Илона, ни Королёва....увы.... И вы лучше

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Данил Васильченко
9 минут назад
Трансформеров пересмотрели ребята)

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
12 минут назад
Считаю необходимым создать специальный орган в рамках какой-либо всемирной организации, осуществляющий контроль за соблюдением и правильной

NASA обновило данные по космическому мусору на околоземной орбите

Im back
15 минут назад
Ну ка, про 7-дневную рабочую неделю поподробнее пусть расскажет. Темнит хуанг этот.

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

24 минуты назад
Сергей, каждый нынешний самолет способен на взлет посадку и полет в автоматическом режиме. Просто для того, чтобы пилоты поддерживали

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Эркин Садиков
58 минут назад
Рустам, им халява нужно всё время

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Альбина Авзалова
60 минут назад
Евгений, Тельман, думаю все лекарства для лечения больных уже придумано, только не доступно простым смертным. Все открытия тоже спрятаны от

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Эркин Садиков
1 час назад
Елена, земля Палестинцев ето Палестина

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Жанай Ажгалиев
1 час назад
Помнится у нас тоже хотели создать отечественный смартфон, планшет и прочее.... Попилят и забудут... Если повезёт, то посадят кого нибудь 😀

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

F U
2 часа назад
Тельман, всевышнего нет, а вот по поводу колонизации , лекарств и исследования океана полностью с вами согласен , но алигархи думают иначе

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

иван иванов
3 часа назад
Maksimir, Все мусульмане хотя бы раз в жизни стараются сделать хадж. Поломничество в Саудоаскую Аравию, в мечеть аль-Харам в Мекуу. Там находится Кааба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

иван иванов
3 часа назад
Все мусульмане хотя бы раз в жизни стараются сделать хадж. Поломничество в Саудоаскую Аравию, в мечеть аль-Харам в Мекуу. Там находится Кааба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Михаил Ершов
3 часа назад
А у нас путен фонарик в парке повесил! Зонтики на пляже пристроил!... Где деньги,зин????

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Sed Higeliakson
5 часов назад
Артём, это не астрономы безмозглые, а вы рассуждаете не верно, вы смотрите на картинку планеты от солнца и думаете что раз Меркурий первый то от

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Sed Higeliakson
5 часов назад
Алексей, самое смешное то, что Меркурий , за полный цикл, по отрезкам времени является ближайшей планетой ко всем остальным планетам солнечной

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Axmadi Axmadiev
6 часов назад
Разве вы не видите, как мы живём?.. Мы — дети Газы. Мы голодны, у нас нет спокойного сна. Каждую ночь мы ложимся, не зная — проснёмся ли завтра. Хоть

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Барсик Карабас
7 часов назад
Ну и где фильма?

Физики засняли эволюцию плазмы со скоростью 100 миллиардов кадров в секунду

Dmitriy
8 часов назад
И не только в корпоративной среде. Вон уже ии пишет драйвера для нвидиа, и они корявые с кучей багов. Артифакты в хромиуме уже год не хотят фиксить, а

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

Рустам Батькович
9 часов назад
Р., вам бы лишь что нибудь дали. Заработать не пробовали?

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Евгений Загуменный
10 часов назад
Только не "радиозатмений" (что два раза фигурирует в тексте), а РАДИОИЗМЕРЕНИЙ! И хотелось бы больше цифр, ну например в сравнении с Землей

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно