Инфографика: население стран Европы в 1923 году
Карта наглядно показывает, какими были границы и население европейских стран в 1923 году — через пять лет после окончания Первой мировой войны.
В 1918 году закончилась Первая мировая война, которая унесла по разным оценкам жизни 15-20 миллионов европейцев. Когда война еще не успела завершиться, началась пандемия гриппа, известного как «испанка». Нельзя точно сказать, сколько человек умерло от испанки — вероятно, в Европе речь идет о нескольких миллионах человек.
После окончания войны сильно изменились и границы стран. В 1918 году распалась Австро-Венгерская империя. На ее месте образовались новые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия). Другие части бывшей Австро-Венгрии вошли в состав различных государств.
В 1918 году распалась Германская империя. Во время революции свергли монархию, провозгласив Веймарскую республику.
По итогам Англо-ирландской войны Ирландия фактически получила независимость в 1922 году, став самоуправляющимся доминионом. Северная Ирландия осталась в Соединенном Королевстве.
В результате революций распалась Российская империя. Во время гражданской войны большевики вернули большую часть территорий, а в конце 1922 года был образован СССР. Независимость получили Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.
Еще одна распавшаяся империя — Османская. В 1922 году упразднили султанат, а в 1923 году провозгласили Турецкую республику. Окончательные границы Турции установил в июле 1923 года Лозаннский договор.
По итогам всех изменений в 1923 году в Европе было 34 государства и 7 зависимых территорий. Численность населения стран того времени можно определить лишь приблизительно. Некоторые данные не совпадают с цифрами, указанными на карте.
К примеру, создатели карты указывают, что в СССР проживали 160 миллионов человек. Эти данные ближе к показателям численности населения Российской империи в 1913 году. По разным оценкам, без учета Финляндии там проживало от 160 до 178 миллионов человек. Однако войны, революции, пандемия и массовая иммиграция повлияли на численность населения страны. Кроме того, немного уменьшилась и территория. Согласно переписи 1926 года, в СССР проживали 147 миллионов граждан. Эти данные также могут быть неточными.
Второй по численности населения страной Европы, если учитывать СССР, тогда была Германия. Там проживало около 62 миллионов человек. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии жили примерно 44,5 миллиона человек — такие данные приводит Национальная статистическая служба Великобритании. Еще одна крупная страна того времени — Франция, где в 1923 году жили почти 40 миллионов человек.
Хотя европейские границы с 1923 по 2025 год сильно изменились, эти страны практически сохранили такую же последовательность в рейтинге стран Европы по численности населения. Исключением стала Турция. Если в 1923 году население Турции составляло около 13 миллионов человек, то сейчас там проживает более 85 миллионов человек. Учитывая, что большая часть Турции находится в Азии, в европейские рейтинги она обычно не попадает.
