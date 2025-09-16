  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 сентября, 15:54
Страны по размеру территорий

Карта наглядно показывает страны по размерам их территорий. Отсутствие стран в диапазоне 3,3-7,7 миллионов квадратных километров — это не ошибка. Таких стран действительно нет.

# карты
# страны мира
Карты стран по размеру территорий / © Reddit
Карты стран по размеру территорий / © Reddit

Самая большая по территории страна — Россия. Ее площадь — более 17 миллионов квадратных километров. По численности населения Россия занимает девятое место. По данным на январь 2025 года, в стране проживает около 146,1 миллиона человек.

На втором месте расположилась Канада — почти 10 миллионов квадратных километров. В стране проживает около 42 миллионов человек, и по численности населения она занимает только 36-е место. Канада регулярно занимает высокие места по качеству жизни.

На третьем месте оказались США, занимающие площадь около 9,8 миллионов квадратных километров. На четвертом месте — Китай (около 9,6 миллионов квадратных километров). В некоторых источниках США и Китай меняют местами. Это зависит от того, какие воды и территории включают в расчеты.

Далее в рейтинге расположились Бразилия и Австралия с площадью 8,5 и 7,7 миллионов квадратных километров соответственно. Отсутствие стран в диапазоне между 3,3 и 7,7 миллионов квадратных километров — это не ошибка.

На седьмом месте по размеру территорий находится Индия, занимающая около 3,3 миллиона квадратных километров. В 2023 году страна обошла Китай по численности населения. В Индии проживает более 1,45 миллиарда человек.

Площадь в диапазоне от 2 до 3,3 миллионов квадратных километров занимает семь стран. Помимо Индии это также Аргентина, Казахстан, Алжир, Демократическая Республика Конго, Дания (или Гренландия) и Саудовская Аравия. На карте Гренландия указана отдельно от Дании, хоть и является ее автономной областью. Без Гренландии площадь Дании — чуть больше 43 тысяч квадратных километров.

Учитывая, что Гренландия не входит в Евросоюз, самая большая страна объединения — Франция с площадью 551,6 тысяч квадратных километров (почти 675 тысяч квадратных километров с учетом заморских территорий). 

Самым маленьким государством считается Ватикан с площадью 0,44 квадратных километра. Город-государство находится на территории Рима. Его точку даже не видно на карте.

В рейтинг самых маленьких стран также попали Монако (2,02 квадратных километра), Науру (21,3 квадратных километра), Тувалу (26 квадратных километров), Сан-Марино (61 квадратный километр).

