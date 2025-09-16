Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Страны по размеру территорий
Карта наглядно показывает страны по размерам их территорий. Отсутствие стран в диапазоне 3,3-7,7 миллионов квадратных километров — это не ошибка. Таких стран действительно нет.
Самая большая по территории страна — Россия. Ее площадь — более 17 миллионов квадратных километров. По численности населения Россия занимает девятое место. По данным на январь 2025 года, в стране проживает около 146,1 миллиона человек.
На втором месте расположилась Канада — почти 10 миллионов квадратных километров. В стране проживает около 42 миллионов человек, и по численности населения она занимает только 36-е место. Канада регулярно занимает высокие места по качеству жизни.
На третьем месте оказались США, занимающие площадь около 9,8 миллионов квадратных километров. На четвертом месте — Китай (около 9,6 миллионов квадратных километров). В некоторых источниках США и Китай меняют местами. Это зависит от того, какие воды и территории включают в расчеты.
Далее в рейтинге расположились Бразилия и Австралия с площадью 8,5 и 7,7 миллионов квадратных километров соответственно. Отсутствие стран в диапазоне между 3,3 и 7,7 миллионов квадратных километров — это не ошибка.
На седьмом месте по размеру территорий находится Индия, занимающая около 3,3 миллиона квадратных километров. В 2023 году страна обошла Китай по численности населения. В Индии проживает более 1,45 миллиарда человек.
Площадь в диапазоне от 2 до 3,3 миллионов квадратных километров занимает семь стран. Помимо Индии это также Аргентина, Казахстан, Алжир, Демократическая Республика Конго, Дания (или Гренландия) и Саудовская Аравия. На карте Гренландия указана отдельно от Дании, хоть и является ее автономной областью. Без Гренландии площадь Дании — чуть больше 43 тысяч квадратных километров.
Учитывая, что Гренландия не входит в Евросоюз, самая большая страна объединения — Франция с площадью 551,6 тысяч квадратных километров (почти 675 тысяч квадратных километров с учетом заморских территорий).
Самым маленьким государством считается Ватикан с площадью 0,44 квадратных километра. Город-государство находится на территории Рима. Его точку даже не видно на карте.
В рейтинг самых маленьких стран также попали Монако (2,02 квадратных километра), Науру (21,3 квадратных километра), Тувалу (26 квадратных километров), Сан-Марино (61 квадратный километр).
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
