На Алтае нашли следы крупнейшей кочевой империи раннего средневековья

Археологи нашли редкие артефакты, которые относятся к периоду Первого Тюркского каганата (вторая половина VI – начало VII веков нашей эры). Ученые обнаружили находки во время раскопок, которые проводились на памятнике Катанда-I в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Артефакт, найденный при раскопках во время исследования памятника Катанда-I / © НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

В раскопках участвовали ученые из Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского Государственного Университета, Института археологии имени А.Х. Маргулана (Казахстан) и Казахского национального университета имени аль-Фараби.

По словам руководителя экспедиции Николая Серегина, исследование тюркских каменных оградок — один из наиболее значиых результатов полевого сезона, сообщает «Большой Алтай». Каменные оградки – это культовые сооружения, которые связаны с поминальными обычаями кочевых племен эпохи раннего средневековья.

Серегин пояснил, что обычно на таких раскопках ученые сталкиваются с остатками конструкций и следами тризны, но не делают каких-то важных находок. В этот раз во время исследования Катанды-I археологи обнаружили редкие артефакты – элементы пояса, пряжку из бронзы, миниатюрную копию наконечника копья, железную стамеску.

Ученые определили, что изученные оградки датируются эпохой Первого Тюркского каганата — значимой империи того времени на территории Евразии. У исследователей мало источников, которые позволяют изучить этот период. Новые находки — это подтверждение тезиса, что Алтай не утратил своей важности для кочевников, даже когда Монголия стала центром империи.