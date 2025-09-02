  • Добавить в закладки
Александр Речкин

Александр Речкин
Александр Речкин
2 сентября, 13:00
Рейтинг: +464
Посты: 1196

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Профессор физиологии и биофизики, автор футурологической книги «Следующие 500 лет: инженерия жизни для освоения новых миров» Кристофер Мейсон рассказал изданию Five Books о лучших, по его мнению, научно-фантастических произведениях.

Сообщество
# книги
# наука
# научная фантастика
# фантастика
Часть библиотеки Кристофера Мейсона / © Getty Images 
Часть библиотеки Кристофера Мейсона / © Getty Images 

По мнению Мейсона, лучшая научная фантастика — это произведение, в котором много науки и мало вымысла, поэтому пятерка выбранных им книг относится к «твердой» НФ.

1. «Марсианин» Энди Вейера.

Это история о человеческой смекалке. Главный герой, астронавт Марк Уотни, оказывается один на Марсе после того, как его экипаж вынужден эвакуироваться, считая его погибшим.

Но Марк жив — и его задача теперь не только выжить в суровых условиях Красной планеты, где каждая ошибка может стоить жизни, но и найти способ сигнализировать Земле о своем существовании. Он превращает каждый камень, каждый ресурс, каждый квадратный метр марсианской почвы в инструмент для выживания, используя инженерную смекалку, ботанику и юмор.

2. «Семиевие» Нила Стивенсона.

Это эпическая история о выживании человечества в условиях глобальной катастрофы, где наука, инженерия и человеческая стойкость сталкиваются с космическими масштабами времени и пространства.

Сюжет начинается с ужасающей новости: таинственное событие разрушает Луну, и ее обломки в итоге грозят превратить Землю в выжженную пустыню. Остатки человечества понимают, что у них остается всего два года, чтобы придумать, как спастись. Начинается невероятная гонка с временем — создаются орбитальные станции, сооружаются космические «ковчеги», разрабатываются технологии, о которых раньше человечество могло только мечтать.

В центре повествования — не отдельный герой, а коллектив людей, инженеров, ученых и астронавтов, каждый из которых вносит свою лепту в спасение вида. 

3. Цикл книг «Основание» Айзека Азимова.

Это грандиозная сага о будущем человечества, развернувшаяся на масштабах всей галактики. В центре повествования — концепция психоистории, созданная математиком-гением Гэрри Селдоном. Психоистория позволяет предсказывать поведение огромных масс людей, и Селдон с ее помощью видит неизбежный крах Галактической империи.

Чтобы минимизировать последующий период хаоса и варварства, Селдон создает «Основание» (в некоторых переводах на русский язык организация и цикл носят название «Фонд» или «Академия») — научно-технический анклав на краю галактики, задача которого сохранить знания и культуру человечества и положить фундамент для новой цивилизации.

Цикл охватывает сотни лет, показывая, как Основание справляется с внутренними и внешними угрозами: политическими интригами, экономическими кризисами, военными конфликтами.

4. «Красный Марс» Кима Стэнли Робинсона.

Это первый роман эпической трилогии о колонизации и терраформировании Марса. В центре сюжета — группа ученых и инженеров, первопроходцев, которые отправляются на Красную планету, чтобы превратить ее в обитаемый мир для человечества.

Роман сочетает научную точность и политическую драму: Робинсон подробно описывает технологии, необходимые для создания атмосферы, воды и условий для жизни, а также социальные и этические конфликты между членами экспедиции и будущими марсианскими колонистами. 

5. «Луна — суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна.

Это динамичная и философская история о бунте и войне за свободу и независимость Луны. 

Главный герой, компьютерный техник Мануэль О’Келли, оказывается втянутым в движение за независимость колонии. Ключевым союзником становится сверхумный компьютер Майк, обладающий сознанием и чувством юмора, который помогает организовать революцию.

Хайнлайн исследует вопросы свободы, ответственности, индивидуализма и того, как технологическая изобретательность может изменить баланс сил. В то же время книга дает возможность порассуждать: что значит быть свободным и какой ценой достигается независимость.

Комментарии

Написать комментарий
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
1 сентября, 08:09
Адель Романова

В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.

Археология
# захоронения
# массовое захоронение
# мезолит
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
27 августа, 15:12
ФизТех

Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовая суперпозиция
# Кот Шредингера
# свет
# суперпозиция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
