Беспилотный вертолет Airbus MQ-72C выполнил первый автономный полет
Оборонное подразделение корпорации Airbus совместно с Shield AI 19 августа 2025 года выполнило первый автономный испытательный полет беспилотного вертолета MQ-72C Lakota Connector, которым управлял искусственный интеллект Hivemind.
Испытание прошло в Гранд-Прейри (Техас): MQ-72C, созданный на базе пилотируемого многоцелевого вертолета UH-72A Lakota, управлялся напрямую системой Hivemind.
Интеграция Hivemind в MQ-72C заняла «менее двух месяцев» после того как Airbus в апреле 2025 года заключила партнерство с Shield AI. Система Hivemind выполняла функции управления миссией, обеспечив автоматический взлет, посадку и выполнение ряда испытаний, демонстрируя возможность полностью управлять полетом без участия пилота.
Вертолет MQ-72C Lakota имеет высоту — 3,9 метра, длину — 13,5 метров и максимальную взлетную массу — 3800 килограммов. Дрон способен развивать крейсерскую скорость 250 километров в час, подниматься на высоту более шести тысяч метров и преодолевать расстояния более 650 километров. MQ-72C Lakota предназначен для логистического обеспечения Корпуса морской пехоты США.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
