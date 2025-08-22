Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Малайзии потерпел крушение истребитель F/A-18D Hornet — это вторая авария Hornet за два дня
В Малайзии потерпел крушение истребитель F/A-18D Hornet, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам Малайзии.
Информацию подтвердил изданию New Straits Times глава Королевских военно-воздушных сил страны Мухаммад Норазлан Арис.
Авария произошла в районе аэропорта Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане. Истребитель американского производства загорелся при наборе высоты. После недолгого полёта горящий бомбардировщик разбился.
Оба пилота катапультировались, они находятся в стабильном состоянии. Пилотов доставили в больницу для обследования.
Это уже вторая авария истребителя Hornet за два дня. 20 августа американский F/A-18E Super Hornet разбился во время тренировочного полета, упав в воду у побережья Вирджинии.
