Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самый быстрый электромобиль в мире: Маск обещает представить новый Tesla Roadster в 2024 году

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter), что новая версия суперкара Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду. Звучит невероятно, сейчас рекорд составляет 1,87 секунды и его удерживает суперкар Rimac Nevera.

Tesla Roadster / © Tesla

Новый Tesla Roadster станет самым невероятным электромобилем в мире, он получит реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха. «Другой такой машины никогда не будет, если ее вообще можно назвать машиной», — отметил Маск.

Серийный Tesla Roadster представят в 2024 году, а его производство начнется с 2025 года.