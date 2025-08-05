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Спутники запечатлели разрушение самого большого айсберга в мире

Айсберг A-23A, который образовался еще в 1986 году после откола от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде, продолжает дрейф в южной части Атлантического океана — примерно в 2400 километрах к северу от места своего появления.

Айсберг A-23A и его осколки / © NASA Earth Observatory

В начале марта 2025 года он застрял на мелководье в 100 километрах от острова Южная Георгия. Айсберг провел там два месяца, после чего сошел с шельфа и возобновил свой дрейф.

Айсберг A-23A и его осколки / © NASA Earth Observatory

Как показали новые спутниковые снимки, сделанные аппаратом Aqua, площадь его поверхности уменьшилась до 2510 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Люксембурга. От A-23A откололось множество осколков. Крупнейшие из них получили обозначения A-23D и A-23E. Их площадь составляет соответственно 159 и 73 квадратных километра.

Несмотря на эти потери, A-23A по-прежнему остается крупнейшим айсбергом, свободно дрейфующим в мировом океане.