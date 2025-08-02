Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Спутники зафиксировали масштабное наводнение в Гренландии
Специалисты Европейского космического агентства (ESA), используя данные спутников дистанционного зондирования Земли, обнаружили масштабное наводнение в Гренландии.
Ранее считалось, что озера талой воды, образующиеся под ледяным щитом Гренландии, просачиваются в прослойку между льдом и грунтом, а затем постепенно стекают в океан. Однако, как оказалось, вода может двигаться и в обратном направлении — вверх, проходя сквозь лед.
Исследователи зафиксировали подледниковое озеро, которое внезапно высохло в 2014 году. Это привело к образованию огромного кратера глубиной 85 метров и площадью около двух квадратных километров, когда из озера неожиданно вырвалось 90 миллионов кубометров воды. Этот объем сопоставим с количеством воды, проходящей через Ниагарский водопад за девять часов.
Это событие стало одним из крупнейших зарегистрированных подледниковых наводнений в Гренландии. Хотя сам по себе внезапный выброс талой воды был чрезвычайно мощным, еще большую тревогу вызвал сопутствующий ущерб: оторвавшиеся ледяные глыбы высотой до 25 метров, глубокие разломы в ледяном покрове и сильно размытая поверхность льда.
Особенно неожиданным оказалось то, что наводнение произошло в районе, где, согласно существующим моделям, основание ледника должно было оставаться замерзшим. Это привело исследователей к выводу, что сильное давление могло вызвать образование трещин в нижних слоях ледяного щита, по которым вода начала подниматься вверх.
Открытие проливает свет на разрушительный потенциал талой воды, накапливающейся под ледяным покровом. Оно также указывает на необходимость пересмотра существующих моделей, предсказывающих реакцию ледников на изменение климата и усиление таяния, поскольку они не учитывают возможность вертикального движения воды через трещины.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
На большинстве древних тел кожа практически не сохраняется, ведь после смерти человека разложение мягких тканей происходит относительно быстро. Поэтому подавляющее большинство древних останков представлено только костями. Но есть исключение — например, искусственное бальзамирование или вечная мерзлота, которая создает почти идеальные условия для консервирования мягких тканей, в том числе кожи. Она помогла сохранить тело женщины, жившей в горах Алтая более 2000 лет назад, а также редчайшие свидетельства духовной жизни кочевников.
На протяжении 200 лет ученые спорили о главных виновниках одной из самых страшных военных катастроф в истории. Что именно погубило Великую армию Наполеона во время отступления из Москвы? Холод, голод, тиф? Авторы нового исследования использовали самые передовые технологии анализа древней ДНК и выяснили основную причину краха отступающей наполеоновской армии.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
CES 2017: главные новинки
Самые странные налоги в мире
Будущее. Хорошо ли вы знаете, что нас ожидает. Тест Naked Science
«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали
Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?
В NASA уверены, что Маск умрет на пути к Марсу от радиации. С точки зрения науки — правда это или вымысел?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии