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Спутники зафиксировали масштабное наводнение в Гренландии

Спутниковый снимок части ледяного щита Гренландии, где произошло одно из крупнейших наводнений / © NASA

Ранее считалось, что озера талой воды, образующиеся под ледяным щитом Гренландии, просачиваются в прослойку между льдом и грунтом, а затем постепенно стекают в океан. Однако, как оказалось, вода может двигаться и в обратном направлении — вверх, проходя сквозь лед.

Исследователи зафиксировали подледниковое озеро, которое внезапно высохло в 2014 году. Это привело к образованию огромного кратера глубиной 85 метров и площадью около двух квадратных километров, когда из озера неожиданно вырвалось 90 миллионов кубометров воды. Этот объем сопоставим с количеством воды, проходящей через Ниагарский водопад за девять часов.

© ESA

Это событие стало одним из крупнейших зарегистрированных подледниковых наводнений в Гренландии. Хотя сам по себе внезапный выброс талой воды был чрезвычайно мощным, еще большую тревогу вызвал сопутствующий ущерб: оторвавшиеся ледяные глыбы высотой до 25 метров, глубокие разломы в ледяном покрове и сильно размытая поверхность льда.

Особенно неожиданным оказалось то, что наводнение произошло в районе, где, согласно существующим моделям, основание ледника должно было оставаться замерзшим. Это привело исследователей к выводу, что сильное давление могло вызвать образование трещин в нижних слоях ледяного щита, по которым вода начала подниматься вверх.

Открытие проливает свет на разрушительный потенциал талой воды, накапливающейся под ледяным покровом. Оно также указывает на необходимость пересмотра существующих моделей, предсказывающих реакцию ледников на изменение климата и усиление таяния, поскольку они не учитывают возможность вертикального движения воды через трещины.