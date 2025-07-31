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Испания предложила спасти проект сверхбольшой обсерватории будущего

Правительство Испании заявило о готовности инвестировать до 400 миллионов евро, чтобы получить право на создание тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope, TMT) на острове Ла-Пальма, в составе Канарских островов. Этот шаг станет надеждой на спасение проекта, который оказался на грани заморозки из-за бюджетных ограничений в США.

Тридцатиметровый телескоп в представлении художника / © wikimedia

Дело в том, что проект бюджета на 2026 год для главного спонсора 30-метрового телескопа — Национального научного фонда США — предусматривает резкое сокращение средств. Поэтому фонду придется сосредоточиться только на создании гигантского Магелланова телескопа (Giant Magellan Telescope, GMT) в Чили и фактически заморозить поддержку проекта тридцатиметрового телескопа.

Тридцатиметровый телескоп — одна из трех сверхбольших обсерваторий будущего. Его зеркало будет состоять из 492 шестиугольных сегментов по 1,4 метра, общей площадью 664 квадратных метра, что позволит собирать в девять раз больше света, чем крупнейшие из существующих наземных телескопов. Планируемый срок службы телескопа составит более 50 лет.

Постройку телескопа планировалось завершить в середине 2020-х годов, а в 2027 году начать научные наблюдения, но с 2016 года строительство на горе Мауна-Кеа на Гавайях остановлено из-за протестов со стороны местных жителей. Перенос проекта в Испанию даст возможность решить конфликт на Гавайях и предоставить ученым возможность изучать экзопланеты, формирование звезд и ранние этапы Вселенной.