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Испания предложила спасти проект сверхбольшой обсерватории будущего
Правительство Испании заявило о готовности инвестировать до 400 миллионов евро, чтобы получить право на создание тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope, TMT) на острове Ла-Пальма, в составе Канарских островов. Этот шаг станет надеждой на спасение проекта, который оказался на грани заморозки из-за бюджетных ограничений в США.
Дело в том, что проект бюджета на 2026 год для главного спонсора 30-метрового телескопа — Национального научного фонда США — предусматривает резкое сокращение средств. Поэтому фонду придется сосредоточиться только на создании гигантского Магелланова телескопа (Giant Magellan Telescope, GMT) в Чили и фактически заморозить поддержку проекта тридцатиметрового телескопа.
Тридцатиметровый телескоп — одна из трех сверхбольших обсерваторий будущего. Его зеркало будет состоять из 492 шестиугольных сегментов по 1,4 метра, общей площадью 664 квадратных метра, что позволит собирать в девять раз больше света, чем крупнейшие из существующих наземных телескопов. Планируемый срок службы телескопа составит более 50 лет.
Постройку телескопа планировалось завершить в середине 2020-х годов, а в 2027 году начать научные наблюдения, но с 2016 года строительство на горе Мауна-Кеа на Гавайях остановлено из-за протестов со стороны местных жителей. Перенос проекта в Испанию даст возможность решить конфликт на Гавайях и предоставить ученым возможность изучать экзопланеты, формирование звезд и ранние этапы Вселенной.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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