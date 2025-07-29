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Маск сообщил, когда третье поколение транспортной системы Starship отправится в первый полет
Генеральный директор SpaceX Илон Маск опубликовал новый пост в соцсети X, в котором сообщил, что новая версия транспортной системы Starship V3 должна отправиться в первый полет до конца текущего года.
По предварительным данным, общая высота системы Starship третьего поколения достигнет 150 метров. В ней, как и во второй версии, будут использоваться двигатели Raptor V3.
Ожидается, что корабли Ship 37 и Ship 38 станут последними прототипами второго поколения. Сейчас инженеры SpaceX готовят Ship 37 к статистическим огневым испытаниям, которые пройдут в ближайшее время. Ship 37 должен стать десятым кораблем, который отправится в испытательный полет. Ранее Илон Маск обещал, что полет состоится в начале августа.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
По имеющейся информации, проект «Пеле» сочетает в себе необычные черты: использует газовую турбину, а не паровую, как подавляющее большинство энергетических реакторов. Кроме того, у него высокотемпературная активная зона. Разработчики ожидают, что за счет этого «Пеле» будет весьма компактным и относительно недорогим — даже несмотря на свою малую мощность.
Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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