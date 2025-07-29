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Маск сообщил, когда третье поколение транспортной системы Starship отправится в первый полет

Генеральный директор SpaceX Илон Маск опубликовал новый пост в соцсети X, в котором сообщил, что новая версия транспортной системы Starship V3 должна отправиться в первый полет до конца текущего года.

Сотрудники компании SpaceX готовят прототип Ship 37 к испытаниям / © SpaceX

По предварительным данным, общая высота системы Starship третьего поколения достигнет 150 метров. В ней, как и во второй версии, будут использоваться двигатели Raptor V3.

Сотрудники компании SpaceX готовят прототип Ship 37 к испытаниям / © SpaceX

Ожидается, что корабли Ship 37 и Ship 38 станут последними прототипами второго поколения. Сейчас инженеры SpaceX готовят Ship 37 к статистическим огневым испытаниям, которые пройдут в ближайшее время. Ship 37 должен стать десятым кораблем, который отправится в испытательный полет. Ранее Илон Маск обещал, что полет состоится в начале августа.

Сотрудники компании SpaceX готовят прототип Ship 37 к испытаниям / © SpaceX

Сотрудники компании SpaceX готовят прототип Ship 37 к испытаниям / © SpaceX