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Кооперативный контроль территорий? Вышел обзор на самую необычную настолку года
Недавно магазин настольных игр Hobby.am совместно с изданием Naked Science выпустили стратегическую настольную игру «От моря до моря». Эта игра не только позволит почувствовать себя великим военачальником, соперничающим с Древним Римом, но и даст возможность в увлекательной форме познакомиться с регионами и городами древнего мира.
«От моря до моря» — кооперативная настольная стратегия о Великой Армении. Игроки действуют, как союзники: перемещают войска и лидеров, захватывают города, управляют ресурсами и вступают в сражения или дипломатические переговоры с правителями соседних территорий. Цель — объединить под одним флагом 12 регионов и устоять перед натиском Древнего Рима.
Внимательное изучение правил займет 10—15 минут — примерно за столько же можно освоить игровой процесс. В этом помогает краткая памятка с иконографикой, размещенная в конце правил.
Процесс игры разворачивается следующим образом: игроки исследуют карту мира, нанимают военные отряды, добывают ресурсы, строят города и разрешают конфликты — как силой, так и дипломатическим путем. При этом важно сохранять баланс: если в регионе окажется больше чужих отрядов, чем отрядов «своего» цвета, он начнет терять лояльность.
Захватывать территории — ключевая часть игры. Этот процесс реализован через интересную механику: игрок не глядя достает жетоны из тканевого мешочка, применяет карты действий и активирует отряды. Для успешного захвата сумма значений жетонов должна быть не меньше значения региона.
В конце каждого раунда происходит событие, запускающее действия «компьютера» — Древнего Рима. Эти события могут кардинально изменить ход партии и, в конечном счете, привести игроков к коллективному поражению.
Игра настоятельно рекомендуется всем любителям античной истории. У игры уже успели появиться первые оценки от покупателей на Wildberries.
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В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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