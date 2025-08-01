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Кооперативный контроль территорий? Вышел обзор на самую необычную настолку года

Недавно магазин настольных игр Hobby.am совместно с изданием Naked Science выпустили стратегическую настольную игру «От моря до моря». Эта игра не только позволит почувствовать себя великим военачальником, соперничающим с Древним Римом, но и даст возможность в увлекательной форме познакомиться с регионами и городами древнего мира.

© Василий BGT

«От моря до моря» — кооперативная настольная стратегия о Великой Армении. Игроки действуют, как союзники: перемещают войска и лидеров, захватывают города, управляют ресурсами и вступают в сражения или дипломатические переговоры с правителями соседних территорий. Цель — объединить под одним флагом 12 регионов и устоять перед натиском Древнего Рима.

Внимательное изучение правил займет 10—15 минут — примерно за столько же можно освоить игровой процесс. В этом помогает краткая памятка с иконографикой, размещенная в конце правил.

Обзор настольной игры «От моря до моря» / © Василий BGT

Процесс игры разворачивается следующим образом: игроки исследуют карту мира, нанимают военные отряды, добывают ресурсы, строят города и разрешают конфликты — как силой, так и дипломатическим путем. При этом важно сохранять баланс: если в регионе окажется больше чужих отрядов, чем отрядов «своего» цвета, он начнет терять лояльность.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Захватывать территории — ключевая часть игры. Этот процесс реализован через интересную механику: игрок не глядя достает жетоны из тканевого мешочка, применяет карты действий и активирует отряды. Для успешного захвата сумма значений жетонов должна быть не меньше значения региона.

В конце каждого раунда происходит событие, запускающее действия «компьютера» — Древнего Рима. Эти события могут кардинально изменить ход партии и, в конечном счете, привести игроков к коллективному поражению.

Игра настоятельно рекомендуется всем любителям античной истории. У игры уже успели появиться первые оценки от покупателей на Wildberries.