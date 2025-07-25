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Starlink дал сбой по всему миру: Маск пообещал устранить первопричину проблемы

Спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска вечером 24 июля вышел из строя по всему миру, лишив связи тысячи пользователей на разных континентах и вызвав многочисленные жалобы.

Логотип Starlink отображается на смартфоне / © Getty Images

По данным Downdetector, количество сообщений об отключениях Starlink начало расти в районе 22:30 по московскому времени, быстро превысив 57 000.

Представители Starlink подтвердили факт сбоя в социальных сетях, пообещав, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Маск также прокомментировал сбои в работе Starlink, принеся извинения и заверив пользователей, что SpaceX устранит первопричину, чтобы это не повторилось.

Согласно данным различных источников, сбой продлился примерно от 30 минут до 3 часов.

Хотя Маск не назвал причину проблемы, предполагается, что она связана с официальным запуском сервиса T-Satellite, который позволяет отправлять SMS и MMS-сообщения со смартфонов без подключения к традиционной сотовой сети.