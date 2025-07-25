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Starlink дал сбой по всему миру: Маск пообещал устранить первопричину проблемы
Спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска вечером 24 июля вышел из строя по всему миру, лишив связи тысячи пользователей на разных континентах и вызвав многочисленные жалобы.
По данным Downdetector, количество сообщений об отключениях Starlink начало расти в районе 22:30 по московскому времени, быстро превысив 57 000.
Представители Starlink подтвердили факт сбоя в социальных сетях, пообещав, что проблема будет устранена в ближайшее время.
Маск также прокомментировал сбои в работе Starlink, принеся извинения и заверив пользователей, что SpaceX устранит первопричину, чтобы это не повторилось.
Согласно данным различных источников, сбой продлился примерно от 30 минут до 3 часов.
Хотя Маск не назвал причину проблемы, предполагается, что она связана с официальным запуском сервиса T-Satellite, который позволяет отправлять SMS и MMS-сообщения со смартфонов без подключения к традиционной сотовой сети.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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