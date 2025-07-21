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Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первые рулежные испытания

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что демонстратор сверхзвукового самолета X-59 осуществил первые самостоятельные рулежные испытания на малой скорости в Летно-исследовательском центре Армстронга на территории авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Самолетом-демонстратором управлял летчик-испытатель Нильс Ларсон.

Первые рулежные испытания демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © NASA

Рулежные испытания — заключительная серия тестов перед первым полетом X-59, который запланирован на текущий год. В ближайшие недели X-59 будет постепенно увеличивать скорость во время наземных испытаний, приближаясь к скорости взлета.

© NASA

Напомним, что экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 разрабатывают для выполнения тихих полетов на скорости выше звуковой. Целью проекта станет сбор данных о восприятии людьми «глухого удара» вместо громкого звукового удара. Эти данные могут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Первые рулежные испытания демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © NASA