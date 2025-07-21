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Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первые рулежные испытания
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что демонстратор сверхзвукового самолета X-59 осуществил первые самостоятельные рулежные испытания на малой скорости в Летно-исследовательском центре Армстронга на территории авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Самолетом-демонстратором управлял летчик-испытатель Нильс Ларсон.
Рулежные испытания — заключительная серия тестов перед первым полетом X-59, который запланирован на текущий год. В ближайшие недели X-59 будет постепенно увеличивать скорость во время наземных испытаний, приближаясь к скорости взлета.
Напомним, что экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 разрабатывают для выполнения тихих полетов на скорости выше звуковой. Целью проекта станет сбор данных о восприятии людьми «глухого удара» вместо громкого звукового удара. Эти данные могут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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