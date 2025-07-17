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Опубликованы первые изображения удлиненного электрокроссовера Tesla Model YL

Tesla Model YL / © MIIT

Новую Tesla по сравнению с базовой Model Y удлинили на 20 сантиметров и сделали немного выше. Модернизированный электромобиль появится в двухмоторном исполнении мощностью 456 лошадиных сил и получит аккумуляторную батарею емкостью 78 киловатт-часов, но запас хода на одной зарядке пока не разглашается.

Tesla Model YL / © MIIT

Новая Tesla призвана улучшить позиции компании на китайском рынке после падения продаж в начале 2025 года.