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Китай спустил на воду первое исследовательское судно нового поколения

Первое интеллектуальное многофункциональное научно-исследовательское океанское судно «Тунцзи» / © China Media Group

Судно, получившее название «Тунцзи», представляет собой разработанное и построенное в Китае исследовательское судно нового поколения. Оно даст возможность заниматься исследованиями в рамках морской геологии, химии океана и морской биологии. Судно будет выполнять роль «плавучего кампуса» Университета Тунцзи.

Длина судна составляет 82 метра, ширина — 15 метров. Оно способно перевозить экипаж из 15 человек и 30 научных сотрудников, а дальность плавания составляет более 14 800 километров. «Тунцзи» оснащено системой автономного плавания в открытых водах с интеллектуальным планированием маршрута для энергоэффективности.

По словам главного инженера судна Ли Чжэнхуа, модульная конструкция лаборатории позволяет гибко настраивать научные конфигурации. Для каждого рейса исследователи могут загружать специализированные контейнерные лаборатории для проведения исследований в области морской биологии, геологии, химии и атмосферных наук. Лаборатория обеспечит выполнение морских инженерных работ, в том числе прокладку и обслуживание подводных кабелей.