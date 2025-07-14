Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай спустил на воду первое исследовательское судно нового поколения
В Шанхае, 13 июля, состоялась торжественная презентация первого в мире интеллектуального многофункционального научно-исследовательского океанского судна.
Судно, получившее название «Тунцзи», представляет собой разработанное и построенное в Китае исследовательское судно нового поколения. Оно даст возможность заниматься исследованиями в рамках морской геологии, химии океана и морской биологии. Судно будет выполнять роль «плавучего кампуса» Университета Тунцзи.
Длина судна составляет 82 метра, ширина — 15 метров. Оно способно перевозить экипаж из 15 человек и 30 научных сотрудников, а дальность плавания составляет более 14 800 километров. «Тунцзи» оснащено системой автономного плавания в открытых водах с интеллектуальным планированием маршрута для энергоэффективности.
По словам главного инженера судна Ли Чжэнхуа, модульная конструкция лаборатории позволяет гибко настраивать научные конфигурации. Для каждого рейса исследователи могут загружать специализированные контейнерные лаборатории для проведения исследований в области морской биологии, геологии, химии и атмосферных наук. Лаборатория обеспечит выполнение морских инженерных работ, в том числе прокладку и обслуживание подводных кабелей.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Американские ученые сообщили об успешной фотонакачке фотонно-кристаллического поверхностно-излучающего лазера c захороненным диэлектриком на безопасной для глаз длине волны при комнатной температуре. Это новый этап в развитии лазерных технологий.
Галактики — спутники Млечного Пути преимущественно представляют собой карликовые сфероидальные системы. Астрономам известно о существовании примерно 60 таких объектов, однако результаты нового исследования показали, что вокруг нашей Галактики могут вращаться до 100 «пропавших» спутников.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Гидравлическая система — важный элемент в современных строительных и сельскохозяйственных машинах, таких как экскаваторы, краны, бульдозеры, комбайны. Именно она приводит их в движение с помощью жидкости под давлением. Но ее надежность может снизиться из-за застоя и загрязнения масла: с этим связано около 80% отказов оборудования и преждевременного износа компонентов. Ученые Пермского Политеха предложили новый подход к повышению надежности гидросистем и предотвращению ее застоя. Их метод позволит выявлять потенциально опасные места в гидросистеме еще на этапе проектирования.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глава комиссии Lancet считает коронавирус продуктом американских биолабораторий. Он близок к истине?
Хорошо ли Вы знакомы с географией Древнего мира? Тест
Неопознанный летающий аффект: история наблюдений за НЛО
Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя
Сталинские соколы: мифы и реальность
Как это работает: камеры фиксации нарушений ПДД
Маски народов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии