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Астрономы представили новое изображение туманности Кошачья Лапа
В честь трехлетия с момента начала работы орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» (JWST), ученые показали новое изображение туманности Кошачья Лапа — огромного скопления звезд, расположенного примерно в 4000 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.
Новое изображение, полученное телескопом «Джеймс Уэбб», представляет собой крупный план участка туманности, известного своим характерным видом, напоминающим отпечаток лапы кошки.
Протяженность туманности оценивается в 80-90 световых лет. Изображение подчеркивает ключевую способность телескопа наблюдать объекты в инфракрасном диапазоне, что позволяет ему «видеть» сквозь плотные облака газа и пыли.
На снимке запечатлены невиданные ранее детали туманности Кошачья лапа, в том числе то, как массивные звезды внутри нее создают полости в окружающем газе и пыли.
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