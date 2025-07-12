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Астрономы представили новое изображение туманности Кошачья Лапа

В честь трехлетия с момента начала работы орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» (JWST), ученые показали новое изображение туманности Кошачья Лапа — огромного скопления звезд, расположенного примерно в 4000 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.

Туманность Кошачья Лапа (NGC 6334) / © NASA, ESA, CSA, STScI

Новое изображение, полученное телескопом «Джеймс Уэбб», представляет собой крупный план участка туманности, известного своим характерным видом, напоминающим отпечаток лапы кошки.

Протяженность туманности оценивается в 80-90 световых лет. Изображение подчеркивает ключевую способность телескопа наблюдать объекты в инфракрасном диапазоне, что позволяет ему «видеть» сквозь плотные облака газа и пыли.

На снимке запечатлены невиданные ранее детали туманности Кошачья лапа, в том числе то, как массивные звезды внутри нее создают полости в окружающем газе и пыли.