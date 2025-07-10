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Как канадец Кеннет Паркс убил тёщу, пока спал и почему его потом оправдали?
В мае 1987 года 23-летний канадец Кеннет Паркс сел за руль, проехал около 23 километров (14 миль), вошёл в дом своих родственников, убил свою тёщу, серьёзно ранил тестя и сам явился в полицию, весь в крови, говоря: «Кажется, я кого-то убил».
Сомнамбулизм, или лунатизм, — это расстройство сна, при котором человек может выполнять сложные действия, включая передвижение, разговор и даже вождение автомобиля, не просыпаясь и не осознавая происходящее. Врачи подтвердили, что Паркс страдал тяжёлой формой этого расстройства, и у него уже ранее были эпизоды автоматического поведения во сне.
На момент преступления Паркс испытывал сильный стресс из-за долгов и потери работы, но никаких признаков враждебности к родственникам не было. Судебно-медицинская экспертиза установила, что нападение не было спланировано и произошло вне контроля сознания. Суд присяжных признал его невиновным.
Этот случай стал уникальным в судебной практике. Он показал, что при определённых обстоятельствах даже тяжкое преступление может быть совершено без умысла и осознания. Паркс не был отправлен в тюрьму и позже начал новую жизнь вдали от публичного внимания.
История Кеннета Паркса до сих пор изучается в юридических и медицинских школах по всему миру. Она служит примером того, насколько сложно бывает провести грань между невменяемостью и ответственностью — особенно когда сознание человека отключено не по его воле.
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