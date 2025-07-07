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«Хаббл» получил изображение ранее неисследованного звездного скопления
Астрономы опубликовали новый снимок космоса, который получила орбитальная обсерватория «Хаббл». На изображении детально запечатлено шаровое звездное скопление ESO 591-12, или Palomar 8, в котором находятся от десятков тысяч до нескольких миллионов звезд.
Хотя звездное скопление ESO 591-12 расположено в галактике Млечный Путь и известно достаточно давно, до сих пор оно не попадало в объективы камер «Хаббла».
Новые данные, полученные космическим телескопом, стали частью большого исследования под названием «Пропавшие шаровые скопления „Хаббла“» (Hubble Missing Globular Clusters). В нем изучают 34 шаровых скопления Млечного Пути, которые «Хаббл» еще не наблюдал. Исследование направлено на изучение звезд и звездных скоплений нашей Галактики.
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