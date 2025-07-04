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Китайский стартап представил новый концепт спасения многоразовой ракеты

Молодая китайская космическая компания Lingkong Tianxing Technology (другое название — Space Transportation) опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала свою многоразовую жидкостную ракету. Для ее поимки предлагается использовать двухслойную эластичную сеть.

Концепт спасения многоразовой ракеты / © Space Transportation

Space Transportation сообщила, что в ближайшее время проведет реальный эксперимент с запуском многоразовой ракеты собственной разработки, которая после набора высоты выполнит контролируемое плавное снижение и посадку на двухслойную эластичную сеть.

При посадке ракета расплавит первый слой сети, что обеспечит ей дополнительную стабилизацию и предотвратит опрокидывание. Затем ракета достигнет второго слоя сети, после чего ее плавно опустят на землю.

© Space Transportation