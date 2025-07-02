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На небосводе появились сразу две яркие звезды, которые видны невооруженным глазом

Астрономы зафиксировали, как почти одновременно на ночном небе появились две новые звезды, заметные невооруженным глазом. Как отметили специалисты, такое случается чрезвычайно редко.

Астрономы заметили две «новые звезды», сияющие одновременно в ночном небе: V572 Velorum (слева) и V462 Lupi (справа) / © Eliot Herman

Менее чем за две недели, в июне, на небосводе появились две яркие звезды. Правда, это не совсем новые звезды в обычном понимании, а результаты взрывов в двойных звездных системах, известных как классические новые. Первая — названная V462 Lupi — вспыхнула 12 июня в созвездии Волк. Вторая, V572 Velorum, возникла в созвездии Паруса спустя всего 13 дней — 25 июня.

Обе звезды уже достигли достаточной яркости, чтобы земной наблюдатель мог увидеть их без оптики. Лучший обзор на небесный дуэт открывается из Южного полушария.