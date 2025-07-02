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На небосводе появились сразу две яркие звезды, которые видны невооруженным глазом
Астрономы зафиксировали, как почти одновременно на ночном небе появились две новые звезды, заметные невооруженным глазом. Как отметили специалисты, такое случается чрезвычайно редко.
Менее чем за две недели, в июне, на небосводе появились две яркие звезды. Правда, это не совсем новые звезды в обычном понимании, а результаты взрывов в двойных звездных системах, известных как классические новые. Первая — названная V462 Lupi — вспыхнула 12 июня в созвездии Волк. Вторая, V572 Velorum, возникла в созвездии Паруса спустя всего 13 дней — 25 июня.
Обе звезды уже достигли достаточной яркости, чтобы земной наблюдатель мог увидеть их без оптики. Лучший обзор на небесный дуэт открывается из Южного полушария.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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