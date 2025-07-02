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Стал известен план запусков ракет главного конкурента SpaceX

Ракета New Glenn компании Blue Origin стартует с площадке на мысе Канаверал 16 января 2025 года / © Blue Origin

Инженеры Blue Origin ведут подготовку ко второму запуску частично многоразовой ракеты New Glenn. Успешные статические огневые испытания ее второй ступени провели еще в апреле. Однако первая ступень пока на этапе сборки. Производство вторых ступеней (в этом году планируют сделать восемь штук) значительно опережает первые, которые должны стань многоразовыми.

Согласно планам компании, New Glenn должна отправиться во второй полет осенью 2025 года. На борту ракеты разместят два идентичных научных аппарата ESCAPADE для изучения Марса.

В конце года New Glenn отправит на орбиту буксир Elytra компании Firefly, а в первой половине 2026-го запустит лунный посадочный аппарат Blue Moon Mk1. Последний представляет собой грузовой лунный посадочный аппарат и по совместительству технологический демонстратор для будущего пилотируемого многоразового посадочного аппарата Blue Moon Mk2, который создают для лунной программы NASA «Артемида».

В середине 2026-го New Glenn должна будет совершить первый запуск аппаратов спутникового интернета Project Kuiper компании Amazon.