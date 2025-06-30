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Amazon начала создание огромного вычислительного центра

Издание The New York Times сообщило, что технологическая корпорация Amazon начала строительство огромного комплекса объектов инфраструктуры для ИИ. Он расположится на 1200 акрах бывших пахотных земель в штате Индиана.

Проект центра обработки данных ИИ / © Getty Images

Инфраструктура предназначена для проекта стартапа Anthropic по созданию модели ИИ, которая будет столь же мощной, сложной и, возможно, столь же разумной, как человеческий мозг.

С этой целью Amazon уже построила семь дата-центров, а всего планируется создать около 30.

Amazon планирует построить аналогичные комплексы центров обработки данных ИИ в Миссисипи, чтобы составить конкуренцию другим технологическим компаниям, таким как Meta и OpenAI.

Но у центров обработки данных ИИ есть целый ряд проблем. Они довольно прожорливы.

Дело в том, что новые комплекс будет потреблять 2,2 гигаватта электроэнергии, чего достаточно для освещения миллионов домов, и будет использовать огромное количество воды для охлаждения.