Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал гиперзвуковой аппарат Feitian-2

Инженеры и ученые из Северо-Западного политехнического университета города Сиань провели испытания гиперзвукового аппарата Feitian-2, оснащенного ракетным двигателем комбинированного цикла (RBCC).

Испытание гиперзвукового аппарата Feitian-2 / © Northwestern Polytechnical University

По данным газеты South China Morning Post (SCMP), которая ссылается на специалистов, испытание представляет собой первое успешное получение данных реального полета для ракетного двигателя комбинированного цикла, использующего керосин + перекись водорода в качестве горючего.

В заявлении университета говорится, что испытательный полет подтвердил ключевые возможности технологии, включая работу с изменяемой геометрией воздухозаборника, ускорение с изменяемой тягой и автономный полет с изменяемым углом атаки.

Испытание гиперзвукового аппарата Feitian-2 / © Northwestern Polytechnical University

RBCC представляет собой комбинацию воздушно-реактивного прямоточного двигателя, гиперзвукового прямоточного двигателя и ракетного двигателя. Такой двигатель способен разогнать аппарат до скорости свыше 6125 километров в час.