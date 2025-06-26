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Китай испытал гиперзвуковой аппарат Feitian-2
Инженеры и ученые из Северо-Западного политехнического университета города Сиань провели испытания гиперзвукового аппарата Feitian-2, оснащенного ракетным двигателем комбинированного цикла (RBCC).
По данным газеты South China Morning Post (SCMP), которая ссылается на специалистов, испытание представляет собой первое успешное получение данных реального полета для ракетного двигателя комбинированного цикла, использующего керосин + перекись водорода в качестве горючего.
В заявлении университета говорится, что испытательный полет подтвердил ключевые возможности технологии, включая работу с изменяемой геометрией воздухозаборника, ускорение с изменяемой тягой и автономный полет с изменяемым углом атаки.
RBCC представляет собой комбинацию воздушно-реактивного прямоточного двигателя, гиперзвукового прямоточного двигателя и ракетного двигателя. Такой двигатель способен разогнать аппарат до скорости свыше 6125 километров в час.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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