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США начали разработку преемника мощной авиабомбы GBU-57

Первое боевое применение ВВС США авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) во время недавних ударов по иранским ядерным объектам привлекло внимание общественности к работе над преемником этого оружия.

Бомбардировщик B-2 сбрасывает авиабомбу GBU-57 / © U.S. Air Force

По данным издания The War Zone, в рамках проекта Next Generation Penetrator (NGP) ВВС США желают получить новую противобункерную бомбу массой примерно 10 тонн, которая займет промежуточное положение между GBU-72 и GBU-57.

Согласно заявленным требования к NGP, которые содержатся в техническом задании ВВС США, речь идет об авиабомбе, которая будет способна точно поражать цель в пределах 2,2 метра с 90%-ной вероятностью. Кроме того, NGP должна иметь возможность подрыва боевой части на заданной глубине.

Хотя размеры бомбы не указаны, предполагается, что ее разрабатывают для оснащения перспективного стелс-бомбардировщика B-21 Raider.