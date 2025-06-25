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Роботакси Tesla уличили в нарушении ПДД

Автомобильная компания Илона Маска оказалась в центре скандала почти сразу после запуска сервиса роботакси (Robotaxi) в Остине, штат Техас.

Роботакси Tesla в Остине / © Joel Angel Juarez / Reuters

Как сообщило издание Bloomberg, Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) связалось с Tesla всего через день после запуска сервиса роботакси из-за явных нарушений правил дорожного движения, зафиксированных на видео и опубликованных в соцсетях.

На одном из видео, снятом пассажиром, заметно, как роботакси въезжает на полосу, предназначенную только для поворота налево. Tesla не решается сделать поворот, виляет вправо и выезжает на встречную полосу движения.

В одном из самых забавных инцидентов беспилотное такси неоднократно тормозит, проезжая мимо полицейских машин, — это маневр, больше напоминающий действия нетрезвых водителей, чем авангард транспортных решений технологической отрасли.

Хотя внимание Национального управления по безопасности движения на трассах (NHTSA) к роботакси не дотягивает до официального расследования, это все равно плохая новость для Tesla.