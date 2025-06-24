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Инфографика: страны с самой высокой долей пожилых людей
Значительная часть западного мира обеспокоена падением рождаемости и старением общества. Системы социального обеспечения, как правило, полагаются на растущее трудоспособное население для поддержки иждивенческих групп (детей и пожилых). Когда этот баланс нарушается из-за старения населения, страны сталкиваются с возросшей нагрузкой на здравоохранение.
На опубликованной выше инфографике ранжированы государства по доле населения в возрасте 65 лет и старше, а также по их общей численности. В основе — оценки на 2025 год, сделанные в рамках прогноза о Мировых демографических перспективах ООН (2024).
В Монако самая высокая доля пожилых людей — 37%. Япония, занимающая второе место, выделяется тем, что 30% ее населения составляют люди от 65 лет — почти 37 миллионов человек.
Помимо второго места по процентному соотношению, эта страна занимает четвертое место по общей численности пожилого населения (после Китая, Индии и США).
Из 36 государств в списке 28 расположены в Европе: это Италия (25,1%), Германия (23,7%) и Франция (22,4%), то есть все основные европейские экономические державы.
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