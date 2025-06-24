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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +638
Посты: 1597

Инфографика: страны с самой высокой долей пожилых людей

Значительная часть западного мира обеспокоена падением рождаемости и старением общества. Системы социального обеспечения, как правило, полагаются на растущее трудоспособное население для поддержки иждивенческих групп (детей и пожилых). Когда этот баланс нарушается из-за старения населения, страны сталкиваются с возросшей нагрузкой на здравоохранение.

Сообщество
# инфографика
# население
# статистика
Инфографика: страны с самой высокой долей пожилых людей / © visualcapitalist
Инфографика: страны с самой высокой долей пожилых людей / © visualcapitalist

На опубликованной выше инфографике ранжированы государства по доле населения в возрасте 65 лет и старше, а также по их общей численности. В основе — оценки на 2025 год, сделанные в рамках прогноза о Мировых демографических перспективах ООН (2024).

В Монако самая высокая доля пожилых людей — 37%. Япония, занимающая второе место, выделяется тем, что 30% ее населения составляют люди от 65 лет — почти 37 миллионов человек.

Помимо второго места по процентному соотношению, эта страна занимает четвертое место по общей численности пожилого населения (после Китая, Индии и США).

Из 36 государств в списке 28 расположены в Европе: это Италия (25,1%), Германия (23,7%) и Франция ​​(22,4%), то есть все основные европейские экономические державы.

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Николай Цыгикало
3 часа назад
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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Николай Цыгикало
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Иван Колупаев
4 часа назад
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Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Иван Колупаев
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