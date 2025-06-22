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В России построят более 4,5 тысячи километров высокоскоростных железнодорожных магистралей

Дизайн российского сверхскоростного поезда для ВСМ / © Пресс-служба ОАО «РЖД»

По словам Савельева, в течение следующих 20 лет в России построят более 4,5 тысячи километров ВСМ, на которых к 2045 году будут курсировать около 300 поездов.

После реализации проекта высокоскоростного движения Москва — Санкт-Петербург. Будут построены ВСМ от Москвы до Минска, Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани.

Ранее Naked Science писал о причинах, по которым массовое внедрение ВСМ в России невозможно, и дороги такого типа ограничатся лишь небольшим количеством линий.