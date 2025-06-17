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Прослушивание громкой музыки в наушниках повысило риск деменции

Американский невролог Байбинг Чен заявил, что частое использование наушников на высокой громкости вредно не только для слуха, но и для мозга.

Прослушивание громкой музыки в наушниках увеличивает риск деменции / © Getty Images

«Даже легкая потеря слуха удваивает риск развития деменции, а тяжелая потеря слуха увеличивает его в пять раз. Это происходит потому, что мозгу трудно обрабатывать звук, он перераспределяет ресурсы от мышления и памяти, усиливая снижение когнитивных способностей», — объяснил Чен.

По данным Общества Альцгеймера, люди, у которых развиваются проблемы со слухом, могут иметь повышенный риск развития деменции.

Невролог также отметил, что звуки громкостью свыше 85 децибел, аналогичные шуму городского транспорта, со временем могут привести к ухудшению слуха. Его заявления подтверждают данные экспертов Гарвардской медицинской школы и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые советуют слушать музыку в хорошо подобранных и шумоподавляющих наушниках, установив их громкость на устройстве ниже 60% от максимальной.

Уменьшение громкости наушников (до 70 децибел) и перерывы в их использовании могут помочь защитить слух, уверены эксперты.