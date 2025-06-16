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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +660
Посты: 1993

Европейские оружейники в сотни раз увеличат производство новых дальнобойных ракет 

Европейская оборонная компания MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow и Scalp, сообщила о сотрудничестве с крупным французским автопроизводителем с целью масштабирования и ускорения производства новых дальнобойных ракет под названием One Way Effector.

Сообщество
# оружие
# ракеты
Производство ракет на заводе MBDA / © MBDA
Производство ракет на заводе MBDA / © MBDA

По словам генерального директора MBDA Эрика Беранже, целью сотрудничества станет массовое производство новой ракеты большой дальности (500 километров) One Way Effector.

MBDA планирует производить до 1000 таких ракет в месяц, а при необходимости и больше. Для сравнения: на сегодня компания производит около 40 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral ежемесячно.

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