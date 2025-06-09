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В Индии построили самый высокий в мире железнодорожный мост

Высочайший в мире железнодорожный мост, грандиозное инженерное сооружение, которое поднялось на 359 метров над бурной рекой Ченаб в Кашмирской долине, открыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Самый высокий в мире железнодорожный мост / © Getty Images

Мост длиной 1315 метров обошелся более чем в 160 миллионов долларов, его строили несколько десятилетий. Он стал частью первого железнодорожного сообщения между Кашмиром и остальной частью Индии.

Самый высокий в мире железнодорожный мост / © Getty Images

Сооружение не только выдерживает землетрясения (до восьми баллов), но и способно противостоять ураганным ветрам скоростью до 266 километров в час. Новый мост рассчитан на 120 лет эксплуатации.

Самый высокий в мире железнодорожный мост / © Tausee Mustafa / AFP / Getty Images