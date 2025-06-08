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Amazon использует гуманоидных роботов для доставки посылок

Американская компания Amazon в ближайшее время начнет тестирование гуманоидных роботов для доставки посылок. Цель состоит в том, чтобы роботы выходили из электрических фургонов Rivian и доставляли посылки до двери покупателя.

Гуманоидный робот для доставки посылок / © Amazon

В настоящее время для доставки посылок Amazon используется более 20 000 электрофургонов Rivian, и ожидается, что к концу десятилетия их число увеличится до 100 000.

На данный момент водителями и курьерами работают люди, но вскоре эту задачу возьмут на себя человекоподобные роботы.

В рамках этого проекта Amazon завершает создание «парка роботов» — крытой полосы препятствий в одном из офисов компании в Сан-Франциско, где вскоре будут испытываться такие роботы.

Amazon планирует протестировать несколько различных человекоподобных роботов, но пока что упоминался только один робот, созданный китайской компании Unitree.