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Андрей Привалов
Андрей Привалов
30 минут назад
Рейтинг: +7
Посты: 24

Amazon использует гуманоидных роботов для доставки посылок

Американская компания Amazon в ближайшее время начнет тестирование гуманоидных роботов для доставки посылок. Цель состоит в том, чтобы роботы выходили из электрических фургонов Rivian и доставляли посылки до двери покупателя.

Сообщество
# Amazon
# Роботы
# технологии
Гуманоидный робот для доставки посылок / © Amazon
Гуманоидный робот для доставки посылок / © Amazon

В настоящее время для доставки посылок Amazon используется более 20 000 электрофургонов Rivian, и ожидается, что к концу десятилетия их число увеличится до 100 000.

На данный момент водителями и курьерами работают люди, но вскоре эту задачу возьмут на себя человекоподобные роботы.

В рамках этого проекта Amazon завершает создание «парка роботов» — крытой полосы препятствий в одном из офисов компании в Сан-Франциско, где вскоре будут испытываться такие роботы.

Amazon планирует протестировать несколько различных человекоподобных роботов, но пока что упоминался только один робот, созданный китайской компании Unitree.

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Жизнь в пещерах суровая, мягко выражаясь. Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Некоторые даже горб для чего-то вырастили. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая «носит» нечто вроде спасательного круга. Зачем? Похоже, чтобы не тратить много энергии.

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# грибы
# зомби
# кордицепс
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# #Алматы
# дорожные пробки
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