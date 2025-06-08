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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг: +9
Посты: 19

Инфографика: сферы труда с самой высокой безработицей

Недавно опубликованные данные Федерального резервного банка Нью-Йорка по состоянию на май 2025 года проиллюстрировали, какие сферы труда имеют самые высокие показатели безработицы в США.

Сообщество
# инфографика
# работа
# США
Инфографика: сферы труда с самой высокой безработицей / © visualcapitalist
Инфографика: сферы труда с самой высокой безработицей / © visualcapitalist

На вершине списка находится антропология. Уровень безработицы среди антропологов составляет 9,4%, что стало самым высоким показателем среди 20 проанализированных сфер.

Интересно, что некоторые из самых высокооплачиваемых специальностей также имеют относительно высокий уровень безработицы.

Например, специалисты по компьютерной инженерии зарабатывают в среднем 122 000 тысячи долларов (примерно 9,5 миллионов рублей) на пике карьеры (в возрасте от 35 до 45 лет), но сталкиваются с уровнем безработицы в 7,5%. Физика (100 000 долларов или около 7,8 миллионов рублей) и компьютерные науки (115 000 долларов или чуть больше девяти миллионов рублей) также показывают уровень безработицы выше среднего, на уровне 7,8% и 6,1% соответственно.

Между тем, профессии в области гуманитарных наук продолжают демонстрировать несоответствие между оплатой и занятостью. Специалисты по английскому языку, истории и гуманитарным наукам обычно зарабатывают от 70 000 до 77 000 долларов (от 5,5 до шести миллионов рублей), а уровень безработицы колеблется от 4,6% до 5,3%.

Другие области, такие как экономика, политология и международные отношения, предлагают более высокий потенциальный доход — часто превышающий 90 000 долларов США (более семи миллионов рублей)  — и сталкиваются с умеренным уровнем безработицы, как правило, от 4,7% до 5,5%.

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Когда у круглых червей наступают голодные времена или им становится тесно, они объединяют свои усилия, чтобы поменять среду обитания. Забираются друг на друга, образуя живые башни, которые устремляются вверх, где нематоды могут прицепиться к проходящему мимо животному и с его помощью добраться до более изобильных мест. Долгое время ученые лишь догадывались о существовании таких живых башен. Теперь команда исследователей из Германии впервые зафиксировала их в дикой природе.

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Жизнь в пещерах суровая, мягко выражаясь. Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Некоторые даже горб для чего-то вырастили. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая «носит» нечто вроде спасательного круга. Зачем? Похоже, чтобы не тратить много энергии.

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# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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Иван Колупаев
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Алик Фаритович
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Александр Березин
4 часа назад
Иван, да, я это понимаю. Но не думаю, что Маск знает устройство американского общества так же хорошо, как я. Следовательно, он может это не понимать --

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Александр Березин
4 часа назад
Иван, они не изменились.

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Владимир Кобяков
5 часов назад
С., а причем здесь религии ?

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Владимир Кобяков
5 часов назад
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13 часов назад
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Иван Колупаев
13 часов назад
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Vlad Ok
21 час назад
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