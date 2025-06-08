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Инфографика: сферы труда с самой высокой безработицей
Недавно опубликованные данные Федерального резервного банка Нью-Йорка по состоянию на май 2025 года проиллюстрировали, какие сферы труда имеют самые высокие показатели безработицы в США.
На вершине списка находится антропология. Уровень безработицы среди антропологов составляет 9,4%, что стало самым высоким показателем среди 20 проанализированных сфер.
Интересно, что некоторые из самых высокооплачиваемых специальностей также имеют относительно высокий уровень безработицы.
Например, специалисты по компьютерной инженерии зарабатывают в среднем 122 000 тысячи долларов (примерно 9,5 миллионов рублей) на пике карьеры (в возрасте от 35 до 45 лет), но сталкиваются с уровнем безработицы в 7,5%. Физика (100 000 долларов или около 7,8 миллионов рублей) и компьютерные науки (115 000 долларов или чуть больше девяти миллионов рублей) также показывают уровень безработицы выше среднего, на уровне 7,8% и 6,1% соответственно.
Между тем, профессии в области гуманитарных наук продолжают демонстрировать несоответствие между оплатой и занятостью. Специалисты по английскому языку, истории и гуманитарным наукам обычно зарабатывают от 70 000 до 77 000 долларов (от 5,5 до шести миллионов рублей), а уровень безработицы колеблется от 4,6% до 5,3%.
Другие области, такие как экономика, политология и международные отношения, предлагают более высокий потенциальный доход — часто превышающий 90 000 долларов США (более семи миллионов рублей) — и сталкиваются с умеренным уровнем безработицы, как правило, от 4,7% до 5,5%.
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Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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