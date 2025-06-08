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Спутниковые снимки Канады вызвали ажиотаж у пользователей соцсетей

Рекурсивные острова в Канаде/ © Google Maps

Как сообщило издание Daily Mail, многие люди, по-видимому, не знали, что существуют рекурсивные острова, то есть острова, которые находятся внутри других островов.

Рекурсивные острова в Канаде/ © Google Maps

В центре геологической матрешки, которую запечатлели спутники, находится небольшой остров в форме морского конька длиной чуть более 300 метров. Этот остров расположен внутри небольшого безымянного озера, которое занимает большую часть площади другого более крупного острова. Он, в свою очередь, расположен на озере протяженностью 90 километров, расположенном недалеко от побережья острова Виктория, восьмого по величине острова в мире.

Остров внутри острова / © NASA

Остров длиной чуть более 300 метров / © NASA