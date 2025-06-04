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Спутники показали, как обрушение ледника похоронило швейцарскую деревню

Днем 28 мая 2025 года лавина из камней и льда с ледника Берч на юго-западе Швейцарии рухнула в долину. Обломки похоронили большую часть деревни Блаттен и перекрыли русло реки Лонца, вызвав ее разлив.

Деревня Блаттен и ее окрестности 19 июня 2024 года / © NASA Earth Observatory

Около 300 местных жителей были эвакуировали заранее, однако один человек после схода лавины числится пропавшим без вести.

Деревня Блаттен после обрушения ледника 29 мая 2025 года / © NASA Earth Observatory

Спутниковые снимки, сделанные аппаратами Landsat 8 и Landsat 9, 19 июня 2024 года и 29 мая 2025-го, дают представление о масштабах произошедшего события.

Сход лавины оказался настолько мощным, что обломки поднялись на 240 метров вверх по противоположной стене долины. Камни и лед от лавины распространились на 2,5 километра вниз по долине, перекрыв реку и превратив часть деревни в искусственное озеро.



