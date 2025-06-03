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Фотограф запечатлел огромную молнию в Тибете

Китайский астрофотограф Дун Шучан, известный своими съемками природных явлений, сумел запечатлеть редкую форму верхнеатмосферной молнии — красный спрайт. Снимки сделаны на высоте более 5000 метров над уровнем моря на Тибетском плато.

Красный спрайт в Тибете / © Dong Shuchang / CGTV

Это знаменательное событие произошло в ночь с 31 мая по 1 июня в районе города Шаньнань в юго-западном Китае.

© Dong Shuchang / CGTV

Красные спрайты возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.



