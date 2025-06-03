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«Хаббл» запечатлел «младшего брата» Млечного пути

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». Оно демонстрирует спиральную галактику с перемычкой NGC 685, которая расположена на расстоянии 64 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Эридан.

Спиральная галактика NGC 685 / © ESA / Hubble & NASA, J. Lee, F. Belfiore

NGC 685 напоминает по своей структуре Млечный Путь, однако она примерно в полтора раза меньше нашей галактики, этакий «младший брат» в космическом масштабе. В центре NGC 685 находится сверхмассивная черная дыра, чья масса в миллионы раз превышает солнечную.

На новом изображение видно, что NGC 685 окружают розовые газовые облака — места активных звездообразований, где появляются особенно горячие и массивные светила. По данным астрономов, NGC 685 ежегодно преобразует в звезды количество газа, эквивалентное менее половины массы Солнца.