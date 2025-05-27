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Китай построил первое в мире судно для разведения лосося

Первое в мире промышленное судно для разведения лосося под названием Su Hai No. 1 вышло на первые морские испытания в Южно-Китайское море.

Ферма по разведению лосося / © iStock

По данным газеты South China Morning Post (SCMP), 250-метровое инновационное судно для выращивания лосося имеет два ключевых преимущества по сравнению с традиционными морскими системами сетных загонов:

Мобильность — судно может перемещаться, избегая тайфунов и вредоносного цветения водорослей, предлагая круглогодичное производство;

Переработка — Su Hai No. 1 оснащено бортовым перерабатывающим заводом, способным доставлять свежего, обработанного лосося на внутренние рынки в течение суток.

Ожидается, что Su Hai No.1 начнет коммерческую добычу в Желтом море у побережья Ляньюньгана в конце текущего года. Прогнозируется, что судно будет вылавливать до 8000 тонн лосося в год.

Su Hai No.1 знаменует важный шаг в морском рыболовстве Китая. Оно снизит зависимость от импорта и повысит продовольственную безопасность.