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Юлия Николаева
Юлия Николаева
10 минут назад
Рейтинг: +3
Посты: 10

Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

Канадская компания Bombardier сообщила, что первый серийный бизнес-джет Global 8000 впервые поднялся в воздух 16 мая. Испытательный полет прошел успешно, что открыло путь к вводу модели в эксплуатацию, запланированную на вторую половину 2025 года.

Сообщество
# Bombardier
# авиация
# самолёты
Первый полет серийного прототипа бизнеса-джета Global 8000 / © Bombardier
Первый полет серийного прототипа бизнеса-джета Global 8000 / © Bombardier

Global 8000 имеет дальность полета 14 800 километров, потолок высоты до 15,5 тысячи метров и способен развивать скорость до 1150 километров в час. Салон рассчитан на 19 пассажиров.

Первый полет серийного прототипа бизнеса-джета Global 8000 / © Bombardier
Первый полет серийного прототипа бизнеса-джета Global 8000 / © Bombardier

Компания Bombardier называет Global 8000 самым быстрым бизнес-джетом в мире – во время одного из испытательных полетов он достиг сверхзвуковой скорости.

© Bombardier
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# New Shepard
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# каркас
# подвеска
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