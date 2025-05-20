Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

General Atomics впервые показала беспилотный истребитель YFQ-42

Американская оборонная компания General Atomics впервые опубликовала фотографию прототипа беспилотного истребителя YFQ-42A, который создают по программе ВВС США «Беспилотный боевой аппарат напарник» (Collaborative Combat Aircraft). Ранее General Atomics показывала только рендеры аппарата.

Беспилотный истребитель YFQ-42 / © General Atomics

Конструкция YFQ-42A основана на экспериментальном беспилотнике XQ-67A, изначально разработанном для некогда секретной программы ВВС.

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать и в связке с пилотируемыми истребителями, и автономно в боевых условиях, в том числе наносить удары и проводить разведку.

Первый полет YFQ-42 должен состояться в конце 2025 года.