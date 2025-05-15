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Странный черный «портал в ад» открылся в небе над США
В небе над Канзасом образовалось большое черное дымовое кольцо. Странное явление запечатлели местные жители, назвав его «порталом в ад». Они следили за кольцом, пока оно медленно не рассеялось спустя некоторое время.
Метеорологи канала FOX Weather уже проанализировали снимки черного кольца и пришли к выводу, что появилась в результате какого-то взрыва.
Например, причиной мог стать фейерверк, какой-либо промышленный процесс горения или взрыв электрического трансформатора.
На данный момент точный источник явления не установлен.
Аналогичные кольца часто замечали в различных городах США: например, в прошлом году кольцо дыма появилось в Сиэтле, в окрестностях стадиона T-Mobile Park, где проходил мотокросс.
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