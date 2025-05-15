Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появились подробности о «самом смертоносном самолете в истории»

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин в соцсети Х опубликовал инфографику, в которой сравнили истребители четвертого, пятого и будущего шестого поколений, а также будущие беспилотные истребители.

Инфографика: сравнение истребителей четвертого, пятого и шестого поколения / © General David Allvin

Хотя изображение носит довольно обобщенный характер, оно предоставило первые официальные показатели для новейшего американского истребителя F-47, который Дональд Трамп назвал самым «смертоносным» самолетом в истории.

По данным инфографики, тактический радиус действия F-47 составит более 1852 километров (свыше 1000 морских миль), что стало значительным улучшением по сравнению с другими истребителями, стоящими на вооружении США.

Максимальная скорость F-47 превысит 2450 километров в час. ВВС США планируют получить к началу следующего десятилетия 185 самолетов F-47.