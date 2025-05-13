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Опубликованы результаты краш-тестов российского электромобиля «Атом»

Представители компании АО «Кама» сообщили о завершении первого цикла испытаний на пассивную безопасность отечественного электромобиля «Атом».

Один из краш-тестов электромобиля «Атом» / © АО «Кама»

Результаты тестов показали, что конструкция кузова «Атома» уберегает от травм не только пассажиров, но и пешеходов.

© АО «Кама»

Специалисты подтвердили эффективность структуры кузова для сохранения жизненного пространства пассажиров и защиты аккумуляторов от повреждений.

Во время следующих этапов испытаниям подвергнут уже серийные машины, которые будут доработаны с учетом полученной сейчас информации.