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Китайские ученые смогли воссоздать фоторобот по ДНК

Исследователи из Китайской академии наук представили новую модель искусственного интеллекта под названием Difface, способную создавать реалистичные 3D-изображения человеческого лица на основе только генетической информации.

Китайские ученые смогли воссоздавать фоторобот по ДНК / © Advanced Science 2025.

Модель анализирует отдельные участки ДНК, отвечающие за формирование черт лица — скулы, нос, линию подбородка, — и сопоставляет их с цифровыми 3D-моделями лиц, а затем генерирует трехмерное изображение.

Китайские ученые смогли воссоздавать фоторобот по ДНК / © Advanced Science 2025.

Исследователи обучили Difface на базе данных 9674 добровольцев. Каждый из них предоставил как данные ДНК, так и 3D-сканы лица высокого разрешения. Результаты оказались на удивление подробными. Даже такие черты, как назион (точка носолобной впадины) или форма скулы, удалось воссоздать с поразительной точностью.

При добавлении информации о поле, возрасте и индексе массы тела результат улучшался. Кроме того, Difface не только способна воссоздавать лицо по ДНК, но и предсказывать, как оно может измениться со временем.