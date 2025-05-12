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Спутник Biomass развернул крупнейшую космическую антенну-ретранслятор

Антенна-ретранслятор спутника Biomass / © ESA

Biomass — первый в истории спутник, предназначенный для измерения лесной биомассы. Собранные им данные позволят оценить количество углерода, которое поглощают леса.

© ESA

Аппарат оснащен крупнейшей в истории антенной-ретранслятором с синтезированной апертурой, работающим в P-диапазоне (< 300 мегагерц). Она позволит спутнику составить карты распределения биомассы тропических, умеренных и бореальных лесов, которые невозможно получить с помощью наземных методов измерения.

Напомним, что спутник Biomass успешно вывела на низкую околоземную орбиту ракета Vega-C компании Arianespace в конце апреля 2025 года.