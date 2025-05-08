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Первый пилотируемый полет индийского корабля «Гаганьян» снова перенесли

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что первый пилотируемый полет космического корабля «Гаганьян» состоится в первом квартале 2027 года.

Капсула экипажа корабля «Гаганьян» / © ISRO

Изначально пилотируемую миссию корабля «Гаганьян» назначили на конец 2020 года, но из-за пандемии и различных технических проблем полет перенесли на 2024-й, а затем на 2026 год.

До пилотируемой экспедиции индийский космический корабль совершит несколько беспилотных орбитальных испытаний, первое из которых наметили на 2025 год. Во время тестов корабль выполнит несколько витков вокруг Земли, после чего приводнится в Бенгальском заливе.

Если все пройдет благополучно, «Гаганьян» впервые отправится с экипажем на низкую околоземную орбиту, примерно на высоту 400 километров над Землей. В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно отправит людей в космос, после России, США и Китая.