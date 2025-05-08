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Николай Головин
Николай Головин
2 часа назад
Рейтинг: +229
Посты: 700

Первый пилотируемый полет индийского корабля «Гаганьян» снова перенесли

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что первый пилотируемый полет космического корабля «Гаганьян» состоится в первом квартале 2027 года. 

Сообщество
# Гаганьян
# Индия
# космос
Капсула экипажа корабля «Гаганьян» / © ISRO
Капсула экипажа корабля «Гаганьян» / © ISRO

Изначально пилотируемую миссию корабля «Гаганьян» назначили на конец 2020 года, но из-за пандемии и различных технических проблем полет перенесли на 2024-й, а затем на 2026 год.

До пилотируемой экспедиции индийский космический корабль совершит несколько беспилотных орбитальных испытаний, первое из которых наметили на 2025 год. Во время тестов корабль выполнит несколько витков вокруг Земли, после чего приводнится в Бенгальском заливе.

Если все пройдет благополучно, «Гаганьян» впервые отправится с экипажем на низкую околоземную орбиту, примерно на высоту 400 километров над Землей. В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно отправит людей в космос, после России, США и Китая.

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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
3 минуты назад
-
0
+
Индусы молодцы. Медленно, но движутся к пилотируемой космонавтике. Раньше бюджет индийского космоса был всегда в разы меньше бюджета Роскосмоса. Теперь отправить человека на орбиту провозглашено Моди как политическая амбициозная цель. Соответственно и ситуация с бюджетом поменялась. Дело явно идет к запуску, хоть и с переносами.
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Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

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Николай Цыгикало
3 минуты назад
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Первый пилотируемый полет индийского корабля «Гаганьян» снова перенесли

Александр Березин
26 минут назад
Myname, спасибо, наконец, у нас есть целых две орфографические ошибки. Пришлось подождать, но оно того стоило.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
32 минуты назад
Денис, так не ваши и не государственные деньги тратятся на полет Кэти Перри (а ее собственные). Но критикуют ее за трату _ее_ денег. Вот при этом и

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
33 минуты назад
Иван, "Не понимаю зачем вообще в статье приведено сравнение про секс." Так оно и не приведено. В статье сравнение приведено про проституток -- а это

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
37 минут назад
Myname, конечно могли бы. А люди, которые им платят, могли бы инвестировать в космос, как Илон Маск. Но в реальном мире наблюдаются отклонения от

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
39 минут назад
Иван, чтобы защищать статью, надо, чтобы было от чего ее защищать. Чего пока не наблюдается, Иван. Как и вашего парня.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Жаконя
1 час назад
Стас, а у Вас плохо с русским языком. Иначе Вы бы знали, что Америка пишется с большой буквы.

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Иван Иванов
2 часа назад
Александр так яростно защищает статью, что складывается мнение, что автор либо он, либо его парень

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Иванов
2 часа назад
Александр, так не ваши и не государственные деньги тратятся на проституток, причём здесь это вообще?

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Иванов
2 часа назад
Не понимаю зачем вообще в статье приведено сравнение про секс. Вообще не в тему. Очевидно какие-то фембойские обиды лезут наружу и пытаются

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Сергей Шишкин
2 часа назад
Robert, Что случилось? Автор бодается со всеми в комментариях за право обозревать желтушные новости такими желтушными приёмами. Индекс важности

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
Быть может, вам лучше инвестировать в свою способность общаться с женщинами на бесплатной основе?

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
emir, если вы ознакомитесь со статистикой о числе погибших на один полет людей в космос -- что за все время, что за XXI век -- и на пассажирском самолете,

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
Для того, чтобы было "еще", надо, чтобы до этого было еще что-то. Но до этого еще что-то никто так и не мог конкретно назвать. Следовательно, с "еще" вы

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
"Автор как будто восторгается тем, что Кэти Перри была в космосе" Вау. Как вы пришли к такому выводу, не расскажете? Что конкретно в тексте может

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
У редакции родной русский. В котором "в норме" -- более чем обычный оборот.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
Извините, а как вы пришли к выводу о фиксации редакции на секс-услугах? Редакции интересно.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
5 часов назад
"Но для России, у которой женское лицо и многое из описанного прямо запрещено, это весьма странная тема и выглядит смешным." Какие погоды стоят в

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