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Первый пилотируемый полет индийского корабля «Гаганьян» снова перенесли
Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что первый пилотируемый полет космического корабля «Гаганьян» состоится в первом квартале 2027 года.
Изначально пилотируемую миссию корабля «Гаганьян» назначили на конец 2020 года, но из-за пандемии и различных технических проблем полет перенесли на 2024-й, а затем на 2026 год.
До пилотируемой экспедиции индийский космический корабль совершит несколько беспилотных орбитальных испытаний, первое из которых наметили на 2025 год. Во время тестов корабль выполнит несколько витков вокруг Земли, после чего приводнится в Бенгальском заливе.
Если все пройдет благополучно, «Гаганьян» впервые отправится с экипажем на низкую околоземную орбиту, примерно на высоту 400 километров над Землей. В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно отправит людей в космос, после России, США и Китая.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
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Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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