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BlackSky ввела в эксплуатацию первый спутник Gen-3 с системой ИИ

Корабли и подводные лодки в порту Бендер-Аббас (Иран) / © BlackSky

Новый аппарат уже превзошел ожидания по производительности выполнения задач и способен не только делать спутниковые снимки с очень высоким разрешением, но и сразу анализировать полученную информацию.

На опубликованной BlackSky спутниковом изображение, полученном с аналитикой на основе ИИ, запечатлены различные корабли и подводные лодки в иранском порту Бендер-Аббас, которые система способна распознавать.