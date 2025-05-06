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Николай Головин
Николай Головин
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Посты: 699

Запасы Tesla Cybertruck достигли рекордного уровня

Количество электрических пикапов Cybertruck компании Tesla взлетели до нового, рекордного уровня — более чем 10 000 единиц.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Tesla Cybertruck / © Tesla
Tesla Cybertruck / © Tesla

Автомобильная компания Илона Маска завершила первый квартал 2025 года, имея на парковках своих заводов в США не менее 2400 новых Cybertruck.

По данным Tesla-Info, месяц спустя количество Cybertruck в США резко превысило 10 000 штук. Всплеск может быть обусловлен фактическим ростом производства Cybertruck, а также низким спросом на эти электромобили из-за их постоянных отзывов и проблем с качеством машин.

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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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