Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые опубликовали онлайн-карту, показывающую, когда может исчезнуть каждый ледник планеты

Ученые запустили интерактивную карту, на которой можно найти практически любой ледник Земли и посмотреть, когда он может исчезнуть при разных уровнях глобального потепления. Расчеты охватывают более 200 тысяч ледников и показывают, насколько сильно их будущее зависит от температуры.

Интерактивная карта Global Glacier Extinction Explorer, на которой ледники отмечены в зависимости от предполагаемого времени их исчезновения / © Lander Van Tricht

Исследователи из ETH Zurich, Свободного университета Брюсселя и других научных организаций запустили сайт Global Glacier Extinction Explorer. На карте можно приблизить любой регион мира, выбрать конкретный ледник и посмотреть, как меняется предполагаемый срок его существования при глобальном потеплении на 1.5, 2.0, 2,7 или 4.0 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

В основе сервиса лежит исследование, опубликованное в Nature Climate Change. Ученые объединили расчеты трех глобальных моделей ледников и проследили судьбу более чем 200 тысяч объектов. Ледник в работе считали исчезнувшим, если его площадь становилась меньше 0,01 квадратного километра или объем льда сокращался более чем на 99 процентов.

Карта не говорит, что конкретный ледник обязательно исчезнет именно в указанном году. На скорость таяния влияют его размеры, высота, форма, местный климат и количество снега. Поэтому сервис показывает наиболее вероятный период и диапазон неопределенности, а не календарную дату.

Расчеты показывают, что особенно много небольших ледников может исчезнуть примерно в середине XXI века. Если потепление удастся удержать около 1,5 градуса, пик придется примерно на 2041 год — тогда планета может терять около двух тысяч ледников ежегодно. При потеплении на четыре градуса пик смещается к середине 2050-х, а число исчезающих ледников возрастает примерно до четырех тысяч в год.

Разница к концу века получается еще заметнее. При сценарии плюс 1,5 градуса к 2100 году может сохраниться почти половина современных ледников. При плюс 2,7 градуса — около одной пятой, а при четырех градусах — менее десяти процентов.

Особенно быстро изменения заметны в Альпах, где много небольших ледников. Летом 2026 года сильное таяние продолжилось после малоснежной зимы и нескольких волн жары. Один из таких объектов, ледник Bella Tola в Швейцарии, практически исчез. Интересно, что модель ранее относила его исчезновение примерно к 2026–2029 годам. При этом окончательное исчезновение конкретного ледника обычно подтверждают после дополнительных наблюдений и обновления ледниковых реестров, поэтому такие совпадения нельзя считать точной проверкой модели.

Ледник Bella Tola в Швейцарии / © Wikimedia

Авторы создали карту именно потому, что цифры о суммарной потере льда плохо показывают, что происходит в конкретном месте. Теперь можно увидеть судьбу отдельного ледника — например того, который находится рядом с городом, туристическим маршрутом или горной деревней, — и сравнить, как она меняется при разных сценариях потепления.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.